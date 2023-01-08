مطار أربيل الدولي يُعلن عودة حركة الملاحة الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، عودة حركة الملاحية الجوية، بعد ساعاتٍ على تعليقها بسبب سوء الطقس.

وكانت إدارة المطار أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تعليق حركة الملاحة بسبب الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية إلى دون 200 متراً.

وتشهد مدينة أربيل ومدن إقليم كوردستان الأخرى، هطولاتٍ مطرية غزيرة منذ بداية يناير كانون الثاني الجاري، بعد احتباس الأمطار مع بداية فصل الشتاء.

وترافق الأجواء الماطرة التي تشهدها عموم كوردستان، ضبابٌ كثيف يتسبب في معظم الأحيان بتوقف حركة الملاحة الجوية لساعات.