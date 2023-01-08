صحة وبیئة

مطار أربيل الدولي يُعلن عودة حركة الملاحة الجوية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مطار اربيل استئناف اتلرحلات الضباب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، عودة حركة الملاحية الجوية، بعد ساعاتٍ على  تعليقها بسبب سوء الطقس.

وكانت إدارة المطار أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تعليق حركة الملاحة بسبب الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية إلى دون 200 متراً.

وتشهد مدينة أربيل ومدن إقليم كوردستان الأخرى، هطولاتٍ مطرية غزيرة منذ بداية يناير كانون الثاني الجاري، بعد احتباس الأمطار مع بداية فصل الشتاء.

وترافق الأجواء الماطرة التي تشهدها عموم كوردستان، ضبابٌ كثيف يتسبب في معظم الأحيان بتوقف حركة الملاحة الجوية لساعات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف