السلطات العراقية تفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين لتخفيف الازدحامات المرورية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء، إعادة فتح طرق وأنفاق في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد اعتباراً من الساعة 5 صباح اليوم الأحد، لتخفيف الزخم المروري والإزدحامات.

وقال عضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم الزبيدي للعراقية الإخبارية، "تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء و4 أنفاق عنكبوتية استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تطبيقاً لما ورد بالبرنامج الحكومي".

وأضاف إن "العمل بالخطة سيبدأ اعتباراً من الساعة 5 صباح يوم غد الأحد وسيسمح للسيارات الصغيرة (الصالون) فقط بالمرور وحتى الساعة 7 مساءً يومياً ولن يسمح بسيارات الحمل".

وأوضح أن "الطرق المفتوحة ذهاباً وإياباً ولن تكون بحاجة للباجات وستشمل الطريق القادم من شارع مطار المثنى باتجاه (بوابة رقم 5) في المنطقة الخضراء وصولاً إلى الجسر المعلق، وكذلك طريق مطار المثنى نحو تقاطع عُمان باتجاه مطار بغداد الدولي نحو بوابة رقم 4 وكذلك خط السير القادم من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون إلى مدخل المنطقة الخضراء ومن الخضراء باتجاه شارع الزيتون وصولاً إلى منطقة الحارثية والطريق القادم من شارع الزيتون باتجاه مقر قيادة عمليات بغداد باتجاه السفارة التركية ومن ثم بوابة رقم 4، وأيضاً خط السير القادم من شارع الكندي ومجسر الحارثية وساحة النسور إلى مدخل المنطقة الخضراء".

وأكد أنه "سيتم كذلك فتح 4 أنفاق عنكوبتية داخل المنطقة الخضراء الأول من شارع مطار المثنى باتجاه شارع الزيتون، والثاني من نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم وجسر الجمهورية ومن ثم وزارة الخارجية، والثالث من نفق الزيتون صعوداً إلى داخل المنطقة الخضراء والرابع من نفق الزيتون يميناً نحو المنطقة الخضراء عبر تقاطع عُمان".