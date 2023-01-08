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روسيا تخصص 60 زمالة دراسية لطلبة إقليم كوردستان

ينبغي أن يكون قد أمضى عامين على الأقل من الخدمة بعد حصوله على آخر إجازة (شهادة دراسية)
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روسيا تعلن عن 60 زمالة دراسية لطلبة إقليم كوردستان
روسيا تعلن عن 60 زمالة دراسية لطلبة إقليم كوردستان
کوردستان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي روسيا الاتحادية زمالة دراسية طلبة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- خصصت روسيا الاتحادية، اليوم الأحد، 60 زمالة دراسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لطلبة إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن"روسيا الاتحادية خصصت 60 زمالة دراسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام (2023-2024) لطلبة إقليم كوردستان".

وأضافت الوزارة أن "دراسة الزمالة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في روسيا"، ستكون وفقاً للشروط التالية:

أولاً: البكالوريوس

-يجب أن يكون المتقدم من مواطني إقليم كوردستان

-يجب أن لا يكون موظفاً في أي مؤسسة تابعة لحكومة إقليم كوردستان

ثانياً: الماجستير

-يجب أن يكون المتقدم من مواطني إقليم كوردستان

-إن كان المتقدم موظفاً أو مدرساً في مؤسسات إقليم كوردستان، فينبغي أن يكون قد أمضى عامين على الأقل من الخدمة بعد حصوله على آخر إجازة (شهادة دراسية)

-أن لا تقل الدرجة التي حصل عليها في البكالوريوس عن 60 بالمئة

ثالثاً: الدكتوراه

-يجب أن يكون المتقدم من مواطني إقليم كوردستان

-إن كان المتقدم موظفاً أو مدرساً في مؤسسات إقليم كوردستان، فينبغي أن يكون قد أمضى عامين على الأقل من الخدمة بعد حصوله على آخر إجازة (شهادة دراسية)

-أن لا تقل الدرجة التي حصل عليها في الماجستير عن 70 بالمئة

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