مدرب النصر يأمل أن يستعيد رونالدو "متعة اللعب"

أربيل (كوردستان 24)- يأمل الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، أن يستعيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "متعة اللعب" بعد انضمامه بصفقة خيالية الى النادي السعودي.

وقال غارسيا الأحد على هامش رالي دكار المقام في المملكة "الشيء الوحيد الذي أتمناه لرونالدو هو أن يكتشف مجدداً متعة اللعب ويبتسم مرة أخرى، لأنه في الأشهر الأخيرة بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي لم يمر بلحظات سهلة".

وأضاف المدرب الذي وصف اللاعب البالغ 37 عاماً بأنه "رياضي رائع" أنه "إذا وجد متعة في اللعب مرة أخرى، فسيكون هذا هدفاً تحقق بالفعل".

وأبرم رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، عقداً حتى عام 2025 مع النادي السعودي في صفقة تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو.

ووصل نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق إلى السعودية بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد ولكن بعد طلاق مرير مع النادي الإنكليزي.

وسيخوض أولى مبارياته مع النصر في 22 كانون الثاني يناير بعد إنهاء عقوبة الإيقاف لمباراتين المفروضة عليه على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد في نيسان أبريل الفائت.