البلديات والسياحة تعلن إيراداتها من المشاريع المُنفذة خلال العام الماضي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كوردستان، أنه تم البدء بتنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال العام المنصرم من إيرادات الوزارة.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، عن وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، إنه "بناء على توصيات وتعليمات رئيس وزراء إقليم كوردستان، تم البدء بتنفيذ ما مجموعه 530 مشروعاً خدمياً في قطاع البلديات والماء والمجاري والسياحة من إيرادات وزارة البلديات والسياحة".

وأشار الى أن "المشاريع المنفذة شملت 235 مشروعاً في قطاع البلديات و 277 مشروعاً في قطاع الماء والمجاري و 18 مشروعاً في قطاع السياحة، بكلفة إجمالية بلغت 28,520,592,718 ديناراً".

وأوضح عوني أنه "في ضوء التوصيات والتأكيدات المتواصلة لرئيس الوزراء لكافة الوزارات بشأن إعادة تنظيم الإيرادات الداخلية، فقد دأبنا في وزارة البلديات والسياحة على مواصلة السعي لتنظيم هذه الإيرادات، ولأجل ذلك وضعنا خطة في أواخر عام 2021 لزيادة الإيرادات بنسبة 35 بالمئة خلال 2022، وأستطيع القول بأنه وبحلول آخر أيام الدوام الرسمي في 22 كانون الأول 2022 كان مجموع إيرادات الوزارة 306 مليارات و 250 مليون دينار، بزيادة 55 بالمئة عن العام السابق".

وأشار وزير البلديات الى الى أنه "يتم الإستفادة من هذه الإيرادات من ناحيتين، حيث يتم تخصيص نسبة 15% من إيرادات رئاسات البلدية في أي مديرية عامة لغرض توفير الخدمات للأقضية والنواحي التي تتواجد فيها تلك الرئاسات، في حين يتم تخصيص 17% منها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الماء والمجاري".

يشار الى أنه بالإضافة تلك المشاريع التي بلغ مجموعها 530 مشروعاً، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان بميزانيات تم تخصيصها من قبل الحكومة.