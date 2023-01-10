بعد 25 عاماً من حادثة الطعن.. أطباء ينزعون خنجراً من ظهر مصاب

أربيل (كوردستان 24)- تمكّن فريقٌ طبي تونسي من إخراج خنجرٍ عالقٍ في ظهر مواطنٍ جزائري مدة 25 عاماً، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكشف المصاب، أن حادثة الطعن بالخنجر تعود لعام 1997، عندما دخل في مشاجرةٍ مع أحد الأشخاص الذي طعنه في الظهر.

ونُقِل المصاب حينها إلى المسشتفى لتلقّي العلاج، دون أن ينتبه الكادر الطبي لوجود الخنجر في ظهره، واكتفى بإعطائه أدوية مسكّنة.

وطوال السنوات الماضية، بقي المصاب مواظباً على تلقي الأدوية المهدّئة والحقن، دون معرفة سبب استمرار الألم، قبل أن يكتشف قبل أشهر وجود الخنجر بعد إجراء فحصٍ بالأشعة.

ورفض الأطباء في مستشفى بولاية سطيف شرقي الجزائر، إجراء عمليةٍ جراحية له، بسبب تركّز الخنجر قرب العمود الفقري، حسبما أكّد المصاب.