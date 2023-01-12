سیاسة

محافظ دهوك: تواجد قوى عسكرية غير قانونية أكبر مشكلة تواجه مناطقنا

author_image سوار أحمد
کوردستان علي تتر محافظة دهوك حزب العمال الكوردستاني تركيا

أربيل (كوردستان24)- شدد محافظ دهوك، على تتر اليوم الخميس، على أهمية إيلاء الاهتمام بالقطاع السياحي في محافظة دهوك، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تواجد قوى عسكرية غير قانونية، هي أكبر مشكلة تواجه تلك المنطقة.

وقال علي تتر في مؤتمر صحفي، عُقد في قضاء العمادية "آميدية"، ان من الضروري إيلاء الاهتمام بالقطاع السياحي في منطقة بادينان، لافتا الى ان وجود فصائل عسكرية غير شرعية في المنطقة، اثر سلبا بشكل كبير على هذا القطاع.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان وخصوصا المناطق التابعة لمحافظة دهوك، باستمرار إلى قصف تركي، وعمليات عسكرية تقول أنقرة إنها تستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيرا ما تتسبب المعارك الجارية بين الطرفين، الى وقوع ضحايا من مدنيي المنطقة، وتضرر القطاع السياحي بشكل كبير وحركة نزوح كبيرة من قبل سكان المنطقة، حيث أفرغت عمليا مئات القرى من سكانها، جراء هذه العمليات العسكرية.

وتشكل السياحة أحد أهم الدعائم الاقتصادية لإقليم كوردستان، لما تتميز به من طبيعة خلابة ووجود مناطق سياحية وأثرية تستقطب أعدادا كبيرة من السياح من المحافظات العراقية المختلفة، ومن خارج العراق.

وتضم محافظة دهوك وحدها 1400 موقع أثري سياحي مسجل في دائرة آثار المحافظة، كما تضم آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة. 

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