وزير الداخلية العراقي يزور محافظة واسط.. ويشيد بدور القوات الأمنية في حفظ الاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- زار وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، محافظة واسط، مشيداً بدور القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار محافظة واسط برفقة وفد رفيع المستوى ضم وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعدداً من القادة والضابط، حيث التقى بمحافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي ونائبيه وعدد من مدراء الدوائر الخدمية والأمنية وقائد شرطة المحافظة".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك أن "هذه الزيارة تهدف الى الاطلاع على الواقع الأمني واحتياجات المحافظة بما يخص قيادة الشرطة ومفاصل وزارة الداخلية التي تعمل ضمن هذه المحافظة"، مثنياً "على الجهود المبذولة من قبل المحافظ وقائد الشرطة والدوائر الأخرى لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

ووجه الشمري المحافظ "بتعزيز قدرات قيادة شرطة المحافظة بجميع مفاصلها وإدامة البنى التحتية لمؤسسات الوزارة"، مؤكداً أن "اللقاء ناقش أيضاً جملة من المواضيع، في مقدمتها البنى التحتية والواقع الأمني والتحديات بشأن ضبط الحدود الدولية ومنع عمليات التسلل، مبيناً أن "الاجتماع أثمر عن نتائج ايجابية في جميع القضايا والمواضيع التي تم طرحها".

من جانبه أشاد المحافظ بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها "تهدف إلى دعم الاستقرار الأمني في واسط، مؤكداً أن "تواجد وزير الداخلية سيكون مثمراً ويعزز الأمن، وخاصة أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تمتلك قدرات جيدة في إدارة الملف الأمني"، مبيناً أن "الحكومة المحلية توظف جميع امكانياتها لدعم الأجهزة الأمنية من الناحية اللوجستية، وإيجاد خطط فنية، مضيفاً أن "الحكومة المحلية ووزير الداخلية يعملون فريقاً واحداً من أجل تقديم الخدمات للمواطن وفق المنهاج الحكومي".

وفي محطته الثانية من هذه الزيارة، "زار الوزير رئاسة محكمة استئناف واسط، والتقى رئيسها، وناقش معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية ووزارة الداخلية بوصفها السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وانفاذه".