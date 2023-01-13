الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع ضباب خفيف وتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع ضباب خفيف وتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً وأحياناً غائماً جزئياً مع ضباب خفيف ويكون غائماً ممطراً في أقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع ضباب خفيف، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع ضباب خفيف، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً مع ضباب خفيف، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع ضباب خفيف ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً الى غائم جزئي وضباب خفيف، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع زخات مطر متفرقة يتحسن تدريجياً بعد الظهر، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، بينما سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".