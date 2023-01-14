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حظر تطبيق تيك توك في ولاية كنتاكي الأميركية

author_image مظفر مزوري
العالم تيك توك تطبيق ولاية كنتاكي الامن الالكتروني حظر

أربيل (كوردستان24)- انضمت ولاية كنتاكي الأمريكية لأكثر من 20 ولاية في حظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.

وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق "بخلاف أغراض إنفاذ القانون".

ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرسي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق.

ومضت بعض الولايات قدما في ما هو أبعد من استهداف "تيك توك"، فقد حظرت نيوجيرسي وويسكونسن أيضا بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها "هواوي تكنولوجيز" و"هيكفيجن وتينسنت القابضة"، مالكة "وي تشات"، وشركة "زد.تي.إي.".

واكتسبت الدعوات لحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة زخما بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.

وأقر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.

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