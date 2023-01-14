اقتصاد

الحكومة العراقية تزيد مفردات البطاقة التموينية لبعض الشرائح

author_image Kurdistan24 اربیل
توزيع المواد الغذائية
توزيع المواد الغذائية
العراق العراق كوردستان 24 مواد غذائية

أربيل (كوردستان24 ) - أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية عن زيادة  مفردات البطاقة التموينية للذين يشملهم الرعاية الاجتماعية وأصحاب الدخل المحدود .

وقال حيدر حنون المتحدث بأسم وزارة التجارة في تصريح صحفي ان مجلس الوزراء العراقي بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت بزيادة مفردات البطاقة التموينية للذين يحتاجون لرعاية خاصة ، وأشار المتحدث بأسم وزارة التجارة بان هذا القرار سيساهم في خفض وإستقرار الاسعار في الاسواق ، مؤكدا أن مخازن الوزارة تكفي لاجراء زيادة في المواد الغذائية لمن سيشملهم قرار مجلس الوزراء .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف