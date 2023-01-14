الحكومة العراقية تزيد مفردات البطاقة التموينية لبعض الشرائح

أربيل (كوردستان24 ) - أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية عن زيادة مفردات البطاقة التموينية للذين يشملهم الرعاية الاجتماعية وأصحاب الدخل المحدود .

وقال حيدر حنون المتحدث بأسم وزارة التجارة في تصريح صحفي ان مجلس الوزراء العراقي بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت بزيادة مفردات البطاقة التموينية للذين يحتاجون لرعاية خاصة ، وأشار المتحدث بأسم وزارة التجارة بان هذا القرار سيساهم في خفض وإستقرار الاسعار في الاسواق ، مؤكدا أن مخازن الوزارة تكفي لاجراء زيادة في المواد الغذائية لمن سيشملهم قرار مجلس الوزراء .