إقليم كوردستان يمنح تسهيلاتٍ أمام المستثمرين العراقيين والأجانب

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أنها تقدّم تسهيلاتٍ كاملة للمستثمرين، لزيادة حجم الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة، محمد شكري سعيد، إن معدل الاستثمار في الإقليم عام 2022 "كان جيداً"، مؤكّداً أن الهيئة منحت 89 رخصة استثمارية.

وأضاف "ارتفع عدد التراخيص في كوردستان عام 2022 بنسبة 15 بالمئة عن عام 2021 الماضي"، معتبراً أن ذلك يعد "خطوة جيدة وتعني زيادة في عمل المشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص في الإقليم".

في غضون ذلك، لفت سعيد إلى أن هيئة الاستثمار "وافقت على 429 مشروعاً في إقليم كوردستان، وسيتم ترخيصها في عام 2023 لخدمة مواطني الإقليم".

وقال رئيس الهيئة في حديثٍ للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، "ابتداءاً من عام 2006 وحتى عام 2022 الماضي، لدينا 45 ترخيصاً للاستثمار الأجنبي".

وتابع "كما توجد خطط لزيادة هذا الرقم، بتوجيه الاستثمار نحو كوردستان عبر جذب الشركات والجهات التي ترغب في العمل داخل الإقليم، من خلال إرسال دعوات لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لهم".

وأضاف "نأمل أن يصبح إقليم كوردستان في عام 2023 منطقة ذهبية للاستثمار وأن تصل خطة هذه الوحدة إلى مرحلة اتخاذ معظم الشركات والجهات والمنظمات العالمية قرار الحضور إلى الإقليم للاطلاع على فرص الاستثمار".

وبخصوص جذب المستثمرين العراقيين، أكّد شكري أن "الاستثمار في كوردستان مفتوح أمام المستثمرين المحليين، ويمكن للمستثمرين في الإقليم والعراق العمل هنا. وكذلك الشركات المصنعة من بلدان المنطقة ودول الجوار والمواقع النائية أيضاً".

وأوضح "نحاول تنظيم الفرص بشكل أكبر، ومن خلال موقع خاص يسمى "استثمر كوردستان - Invest Kurdistan" يتم تحديد الفرص بوضوح بواسطة عدة خرائط وسيتم عرض كل منطقة حسب أهميتها".

ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى "العمل على تسهيل الفرص مع الإدارات والأطراف الأخرى ذات الصلة في حكومة إقليم كوردستان، حتى نتمكن من منحهم تراخيص الاستثمار في وقت قصير جداً".

وقال "نخطط لفتح وحدة خاصة تسمى (وحدة خدمة المستثمر) في 8 من مكاتبنا المنتشرة في إقليم كوردستان.

وأضاف "سنضع جميع الدوائر الحكومية في وحدة خاصة داخل دائرة الاستثمار، بحيث تتم كافة الإجراءات في مكان واحد مع إمكانية اتخاذ القرارات، لكي يكون الأمر أسهل بالنسبة للقطاع الخاص في إقليم كوردستان".