نيوكاسل يستعيد المركز الثالث بهدف متأخر في مرمى فولهام

أربيل (كوردستان 24)- استعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مانشستر يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولهام 1-صفر الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد ارتقى مؤقتاً إلى المركز الثالث بعد أن قلب تخلفه أمام جاره وضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2-1 السبت.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة متفوقاً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط علماً بأن الأخير يملك مباراة مؤجلة.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها إثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.

وكانت أبرز فرصة لنيوكاسل قبل ذلك تسديدة المدافع السويسري فابيان شار في القائم من ركلة حرة مباشرة (60).

ودخل نيوكاسل المباراة بعد أن تعادل سلباً في آخر مباراتين له في الدوري ضد ليدز يونايتد وأرسنال، وكان في طريقه إلى تحقيق "هاتريك" من التعادلات السلبية لكن مهاجمه السويدي الشاب الكسندر ايزاك خطف هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة إثر دربكة أمام المرمى قبل أن يستثمر كرة عرضية من كالوم ويلسون ليودعها برأسه داخل الشباك.

وكان ايزاك يخوض أول مباراة له منذ أيلول سبتمبر الماضي بعد معاناته من إصابة أبعدته أشهراً عدة عن الملاعب.

لم يخسر نيوكاسل المملوك سعودياً والطامح إلى احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت أمام ليفربول 2-3 بهدف في الوقت بدل الضائع آواخر آب أغسطس الماضي.

في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه هاري بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-صفر محققاً أول انتصار له منذ مطلع العام الحالي.

واشتدت الضغوطات على المدرب الشاب بوتر الذي استلم المهمة في أيلول سبتمبر الماضي خلفاً للألماني توماس توخل لا سيما بعد فوز فريقه في مباراة واحدة في آخر 9 مباريات في الدوري وخروجه من مسابقة كأس إنكلترا بخسارته الفادحة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

وسجل المهاجم الألماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلاً تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش (64).

وعلى الرغم من الفوز لا يزال تشلسي متخلفاً بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

وقدم تشلسي مهاجمه الجديد الأوكراني ميخايلو مودريك القادم إليه من شاختار دونيتسك مقابل صفقة ضخمة.