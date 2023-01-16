للمرة الثانية.. جامعة صلاح الدين تحرز المركز الأول على مستوى كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- حازت جامعة صلاح الدين على المركز الأول للمرة الثانية على مستوى الجامعات في إقليم كوردستان والعراق في إطار البحث المقدم من 2018 إلى 2022، وفق التصنيفات العلمية لموقع (كلاريفيت).

وقال مدير عام مركز البحث العلمي بجامعة صلاح الدين، الدكتور كارزان شيخ محسن،إن جامعة صلاح الدين - أربيل "هي من أكبر وأعرق الجامعات في كوردستان، نظراً لموقعها في عاصمة الإقليم وكثرة المعلمين والباحثين والطلاب".

ولفت إلى أن المؤسسات العلمية في العالم "تولي اهتماماً وثيقاً بالجانب العلمي للجامعة لمعرفة مدى تحسن تصنيفاتها العلمية"، بحسب تصريحٍ لموقع حكومة إقليم كوردستان.

وعزا محسن حصول الجامعة على المركز الأول "إلى جودة أبحاثها خلال السنوات الخمس الماضية، وتأثيرها العالي جداً، وأن عدد المقتطفات أو العینات العلمية من هذه الأبحاث قد سجل رقماً قياسياً في العراق".

وأضاف "بحسب الإحصائيات، فإن أفضل الباحثين في العراق يتواجدون في الجامعة في عدة مجالات أخرى مثل: جيولوجيا النفط، والتقدم البيولوجي، ومرض السرطان، وأبحاث السرطان، ومجال الأمراض والميكروبات".

وتابع "دعمت هذه الجامعة الأبحاث وهي مستمرة على هذا النهج ولديها مركز أبحاث يعد الأقوى بين مراكز الأبحاث في كوردستان، بحيث يؤدي دوراً مهما في بناء العلاقات مع المجتمع وحل مشاكله".

وجدّد مدير عام مركز البحث العلمي بجامعة صلاح الدين تأكيده على أن الجامعة "يجب أن يكون البحث على مستوى يمكن للعالم رؤيته والتعلم منه".

وأشار إلى أن ذلك التقييم، "يحملنا إلى مزيد من المسؤولية ويصعب مهمتنا من خلال ضرورة الاستمرار في مزيد من دعم البحث ومراكز البحث والباحثين وإجراء مثل هذه البحوث".