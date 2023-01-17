أسعار النفط تتذبذب مع الطلب الصيني والكساد العالمي

أربيل (كوردستان24)- تذبذبت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، حيث هيمنت مخاوف الركود على العناوين الرئيسية في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلا أن احتمالات تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط. الصين حد من الانخفاض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 84.63 دولارا في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو إلى 79.26 دولارا.

في استطلاع هبوطي صدر في قمة دافوس، توقع ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين الخاص والعام الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود عالمي هذا العام، مع اعتقاد حوالي 18 بالمئة أنه "محتمل للغاية".

وقال محللو الطاقة "ارتفع خام برنت بنحو 10 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات ومع ذلك ، فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة".