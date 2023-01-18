وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: لدينا علاقة متميزة مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات تتمتع بعلاقة متميزة مع إقليم كوردستان.

وقال محمد القرقاوي في تصريح لكوردستان 24، "نحن نعقد اجتماعات سنوية مع قادة إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "هناك تبادلاً معرفياً بين الجانبين في بناء القدرات والتبادل الاقتصادي والنظرة المستقبلية".

وأضاف "اليوم تباحثنا عن هذه العلاقة مع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني"، مشيراً إلى "أنهم عقدوا آخر اجتماع ثنائي في شهر آذار مارس من العام الماضي في دولة الإمارات".

وتابع "تحدثنا كذلك عن زيارة فخامة الرئيس مسرور بارزاني، إلى دولة الإمارات في الشهر المقبل، لحضور القمة العالمية للحكومات".

والتقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، في دافوس وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق.

وبحث اللقاء "سبل تعزيز العلاقات وتوطيد آفاق التعاون بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والزراعة والسياحة والحوكمة الإلكترونية".

كذلك تطرق الاجتماع "إلى إمكانية استفادة إقليم كوردستان من التجربة الإماراتية الناجحة، ولا سيّما دبي، فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية والإدارية لحكومة إقليم كوردستان".