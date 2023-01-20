سیاسة

خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير أربعة أوكار لداعش في طوزخورماتو

وقالت الخلية إنه "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية"
author_image أحمد حاجي
خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير 4 أوكار لداعش في قضاء الطوز
خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير 4 أوكار لداعش في قضاء الطوز
العراق خلية الإعلام الأمني تدمير أوكار داعش طوزخورماتو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تدمير 4 أوكار تابعة لداعش بضربات لصقور الجو في قضاء طوزخورماتو.

وقالت الخلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبإشراف من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، من رصد أربعة أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز". 

وأضافت، أن" صقور الجو نفذوا بواسطة طائرات F_16 ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية".

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