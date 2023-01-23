روسيا تردّ على إستونيا بطرد سفيرها من موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا طرد السفير الإستوني لديها، رداً على خطوةٍ مماثلة اتخذتها "تالين" في وقتٍ سابق، بطرد 21 دبلوماسياً وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها الاثنين، "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023".

وأضافت "اتخذت إستونيا خطوةً غير ودية جديدة لتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في تالين بشكلٍ جذري، ما يؤكد مسارها لتدمير العلاقات بين بلدينا".

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وأشارت الخارجية الروسية في الوقت ذاته، إلى خفض موسكو "مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال".

وكانت إستونيا قد أعلنت في يوليو تموز 2022، أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها.

واعتبرت أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا "تهدد الأمن القومي"، بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو.

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كما قررت في أغسطس آب 2022، منع الأشخاص القادمين من روسيا والحاملين تأشيرات سياحية من دخول أراضيها، رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "المسؤولية الكاملة عن تطوير مثل هذا الوضع في العلاقات بين روسيا وإستونيا تقع بالكامل على عاتق الجانب الإستوني".

وأشارت في الوقت ذاته، إلى مواصلة موسكو الرد على ما وصفته بـ "الخطوات العدوانية للقيادة الإستونية".

يأتي ذلك، بينما صرح سفير إستونيا لدى أوكرانيا، بأن بلاده تورّد جميع مدافع هاوترز من عيار 155 ملم التي تمتلكها إلى أوكرانيا.