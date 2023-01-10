سیاسة

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا.. وزيرة خارجية ألمانيا تعد كييف بمزيد من الأسلحة

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- قامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية اليوم الثلاثاء، ووعدت بتقديم مزيد من الأسلحة لكييف بالإضافة إلى "عروض ملموسة" لمساعدتها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعبرت بيربوك، في بيان قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا، عن دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين الذين يئنون تحت وطأة الغزو الروسي وظروف الشتاء القارس.

وقالت "هذه المدينة رمز للجنون المطلق لحرب روسيا الغاشمة في أوكرانيا والمعاناة اللانهائية التي يواجهها الشعب، وخصوصا هنا في شرق البلاد، كل يوم".

وبعدما وعدت ألمانيا الأسبوع الماضي بإرسال مركبات ماردر المقاتلة إلى أوكرانيا في إطار تكثيف مساعداتها العسكرية، وعدت بيربوك بمزيد من الأسلحة، من دون تحديد نوعها.

وقالت أيضا إن من المهم ألا يغيب عن الحسبان موقع أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "ذلك سبب رغبتي في التحدث أيضا عن التقدم المحرز في عملية الانضمام".

وأردفت "نريد نحن، الحكومة، تقديم عروض ملموسة للغاية إلى أوكرانيا من أجل إحراز تقدم في تعزيز سيادة القانون والمؤسسات المستقلة ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

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