"كارثةٌ عالمية".. موسكو تحذّر الغرب من تزويد أوكرانيا بأسلحةٍ هجومية

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت روسيا الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بمزيدٍ من الأسلحة والعتاد العسكري، مهددةً إياها بردٍّ قوي.

واعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية "سيؤدي إلى كارثة عالمية".

يأتي ذلك، تزامناً مع دعوة مشتركة وجّهتها دول البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) إلى ألمانيا، لإرسال دباباتها الرئيسية إلى أوكرانيا، "لإعادة السلام إلى أوروبا بسرعة".

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وكتب فولودين عبر "تليغرام"، الأحد، "إذا قامت واشنطن ودول الناتو بتسليم الأسلحة التي سيتم استخدامها لشن ضربات على المدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا، كما تهدد، فسيؤدي ذلك إلى إجراءات الرد باستخدام أسلحة أقوى".

وقال "على أعضاء الكونغرس الأميركي، ونواب البوندستاغ الألماني، والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوروبية الأخرى أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه البشرية".

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ بدئها فبراير شباط 2022، مخاوف في دول البلطيق الصغيرة، من تعرضها لهجومٍ مماثل من موسكو.

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وتابع رئيس الدوما "تقود واشنطن وبروكسل، بقراراتهما، العالم إلى حرب مروعة، إلى أعمال قتالية مختلفة تماماً عن الأعمال القتالية التي نشهدها اليوم، عندما يتم تنفيذ الضربات حصرياً على البنية التحتية العسكرية والحيوية التي يستخدمها نظام كييف".

وأضاف "نظراً للتفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية، من الضروري أن يدرك السياسيون الأجانب، الذين يتخذون مثل هذه القرارات، أن ذلك قد ينتهي بمأساة عالمية ستدمر بلدانهم".

وكانت أوكرانيا أعربت أمس السبت، عن أسفها جراء تردد الدول الغربية في إمدادها بدباباتٍ ثقيلة، رغم حجم المساعدات العسكرية الهائلة التي أعلن الحلفاء تقديمها إلى كييف.