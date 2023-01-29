السوداني والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يبحثان "مكافحة الإرهاب والمخدرات"

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأحد، "مكافحة الإرهاب والمخدرات".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجال مكافحة آفة المخدرات، فضلاً عن التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك وتبادل الخبرات".

وتابع أن السوداني أشار إلى "دور العراق في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ومكانته في إرساء السلام في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرار شعوبها".