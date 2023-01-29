سیاسة

السوداني والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يبحثان "مكافحة الإرهاب والمخدرات"

author_image أحمد حاجي
العراق السوداني الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الإرهاب المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأحد، "مكافحة الإرهاب والمخدرات".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجال مكافحة آفة المخدرات، فضلاً عن التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك وتبادل الخبرات".

وتابع أن السوداني أشار إلى "دور العراق في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ومكانته في إرساء السلام في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرار شعوبها".

6565

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف