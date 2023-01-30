بدعم أمريكي.. عودة نحو 100 عائلة إيزيدية نازحة إلى سنجار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القنصلية الأمريكية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن حوالي 100 عائلة إيزيدية، تمكنت من مغادرة مخيمات النازحين، والعودة الى سنجار.

وقالت القنصلية الأمريكية لدى أربيل، في بيان، إن العائلات الإيزيدية، تمكنت من العودة إلى مناطقها في سنجار.

واضافت القنصلية الأمريكية أيضا إن دعم واشنطن ساعد في توفير المال وتجديد منازلهم.

ولا تزال حوالي 400 عائلة إيزيدية تقيم في المخيم.

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ولا يزال سكان منطقة سنجار يئنون تحت وطأة سوء الخدمات، وعدم البدء بإعادة الإعمار رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على اجتياح تنظيم داعش للمنطقة، فيما لا تزال مصائر عدد كبير من المخطوفين الإيزيديين على يد التنظيم المتشدد، مجهولة.

واجتاح تنظيم داعش قضاء سنجار معقل الإيزيديين في الثالث من شهر آب أغسطس من عام 2014، حيث ارتكب أفظع الجرائم بحقهم فقتل الرجال وخطف آلاف النساء ومارس بحقهن الاستعباد الجنسي وأخذهن كجواري وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة والمناطق الأخرى التي كان يحتلها التنظيم، فيما اضطر عشرات الآلاف من ابناء المنطقة الى النزوح عن ديارهم الى مخيمات في اقليم كوردستان.

ورغم أن قوات البيشمركة تمكنت من طرد تنظيم داعش من سنجار في 2015، إلا أن آلاف النازحين الايزيديين لا زالوا يخشون العودة الى مناطقهم بسبب المخاوف الأمنية وانتشار ميليشيات في سنجار، إضافة الى الخراب وسوء الخدمات التي تعاني منها المنطقة.