وزير التجارة يعلن انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي بمخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد إن "عدداً كبيراً من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين انطلقت الى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستوفر في الأيام القليلة المقبلة اللحوم والأسماك ومواد أخرى بأسعار مخفضة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحملات لتوزيع المواد الغذائية المتنوعة وستكون هنالك منافذ في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الهدف من تسيير هذه الشاحنات هو لمواجهة المضاربين وتلبية احتياجات المواطن".

وذكر أن "هذه الحملات هي إكمال لإشارة رئيس الوزراء بأن الحكومة المتمثلة بوزارة التجارة قادرة على توفير أي مادة وانخفاض سعرها، وتم تخفيض عدد من المواد المدعومة منذ عشرة أيام تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء".

وتابع الغريري إن "هذه الإجراءات مكملة لإجراءات البنك المركزي للمحافظة على سعر الصرف"، مؤكداً أنه "خلال يومين ستكون هناك حملة أكبر لتجهيز المواطن بالمواد الغذائية".

المصدر: وكالة الانباء العراقية