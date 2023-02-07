المركزي العراقي يباشر ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء إنه سيباشر ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

يأتي هذا بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار، بعد أن كان سعر الصرف عند 1470 ديناراً مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار.

وتهدف الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلى إيران. وارتفع سعر الصرف في الأيام القليلة الماضية إلى نحو 1800 دينار للدولار الواحد.

وقال البنك البنك في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إنه سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي.

وأعلن البنك كذلك استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيّما أنّ سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الصرف ستكون 1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.