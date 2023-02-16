خلية الإعلام الأمني: مقتل ضابط ومقاتلين إثنين إثر انفجار حزام ناسف في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، مقتل ضابط ومقاتلين إثنين إثر انفجار حزام ناسف في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "لإحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/ قيادة عمليات بغداد من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "ضابطاً استشهد وجرح آخر واستشهد مقاتلان إثر انفجار الحزام الناسف".