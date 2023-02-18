مقتل 68 شخصاً بهجوم نسب إلى تنظيم داعش في وسط سوريا وفق حصيلة جديدة

أربيل (كوردستان24)- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن الهجوم الذي نسب إلى تنظيم داعش في منطقة صحراوية في وسط سوريا الجمعة أسفر عن مقتل 68 شخصاً، بحسب حصيلة جديدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "في المجموع، قتل 61 مدنياً و7 عسكريين في هجوم" في البادية في شرق محافظة حمص.

وكان الضحايا يجمعون الكمأة في الصحراء.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع في 11 شباط/فبراير الحالي في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه.

والكمأة الصحراوية تقطف عموما بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل وتباع بسعر مرتفع.

وذكر المرصد السوري أن المهاجمين كانوا يستقلون دراجات نارية.

ولم يتبنّ تنظيم داعش الارهابي الهجوم.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي أن "53 شخصا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم لإرهابيي داعش جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص".

وهجوم الجمعة هو الأعنف الذي يشنه التنظيم الجهادي منذ أكثر من عام، حين هاجم سجناً في شمال غرب سوريا، وتحديداً في منطقة تسيطر عليها القوات الكوردية.

وأسفر الهجوم يومها عن 373 قتيلا بينهم 268 جهاديا بعد معارك شرسة استمرت أياما عدة، وفق المرصد.

كثف تنظيم داعش الارهابي في الاشهر الاخيرة هجماته الدامية رغم خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: AFP