هيئة الاستثمار تصدر توضيحاً لمالكي الوحدات في مشروع "فلوريا سيتي" بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- دعت لجنة حل مشاكل مشروع فلوريا سيتي في هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان، جميع المستثمرين في المشروع بمراجعتها، لتسوية أوضاعهم.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، الأحد، "خلال هذا العام، قام العديد من المشاركين بزيارتنا في لجنة حل مشاكل مشروع فلوريا ستي، وتم تعديل عقودهم، ونعمل بشكل يومي على حل مشاكل بعض من مالكي الوحدات".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "ندعو هؤلاء السادة (..) لزيارة مكتبنا في الدار رقم 42 في إيطالي واحد حتى تاريخ ٢٠٢٣/٥/١ لتعديل وتجديد عقودهم وحل مشاكلهم".

ونوّهت اللجنة إلى أنه "من لم يلتزم بالموعد المحدد سيتحمل المسؤولية".