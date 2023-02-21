فرياد فاضل: من لا يتقن لغته الأم جيداً.. لا يتقن اللغات الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس معهد الدراسة الكوردية في برلين الدكتور فرياد فاضل، اليوم الثلاثاء، أن من لا يتقن لغته الأم جيداً، ليس بوسعه إتقان اللغات الأجنبية.

وقال فرياد فاضل في مقابلة مع كوردستان 24، "في العام الماضي وأثناء مشاركتي في مؤتمر في أربيل، أشرت إلى أن اللوحات المعلقة في العاصمة أربيل مع الأسف لا تحتوي على اللغة الكوردية".

وأضاف "كما ذكرت أن من يأتون إلى إقليم كوردستان، ويمكثون فيه لفترة طويلة، ينبغي عليهم أن يتعلموا اللغة الكوردية".

ووجه فاضل "شكره إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لإصداره عدة قرارات للاهتمام باللغة الكوردية"، مضيفاً "كما أبارك له إصدار هذه القرارات".

وشدد على أنه "ينبغي إزالة كافة الأخطاء الموجودة في المناهج والبرامج الدراسية"، لافتاً إلى أن "أحفادنا سيتعلمون لغتهم الأم بطريقة خاطئة".

وأكد أن "من يرسلون أبنائهم إلى المدارس التي تُدرّس اللغات الأجنبية، فإنهم يُحرِّمونهم من التعلم بلغتهم الأم".

ولفت إلى أنه "ينبغي إعطاء الأولوية للغة الكوردية في جميع المدارس"، مبيناً "أننا إلى الآن لم نفكر في وضع نظام موحد للغة الكوردية".