طقس العراق.. غبار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ،فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم س ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم من البلاد".