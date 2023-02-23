سیاسة

مقتل مسؤول إيراني وإصابة آخرين جراء تحطم مروحية كانت تقل وزير الرياضة

وشهدت إيران التي تخضع لعقوبات دولية، العديد من الكوارث الجوية في السنوات الأخيرة
author_image أحمد حاجي
صور من حطام المروحية
صور من حطام المروحية
إيران تحطم مروحية وزير الرياضة الإيران مقتل مسؤول إصابة آخرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وسائل إعلام رسمية أن مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت الخميس في مدينة بافت بمحافظة كرمان الجنوبية مما أسفر عن مقتل أحد مستشاريه وإصابة 15 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الايرانية أن حامد سجادي أصيب في الرأس في الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في ملعب بمدينة بافت.

ونقل الهلال الأحمر عن الوكالة قولها إن مستشاره إسماعيل أحمدي توفي متأثراً بجروحه وأصيب 15 آخرون بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

وقال محمد صابري رئيس الهلال الأحمر في المحافظة للتلفزيون "يعاني الوزير نزفاً في الدماغ لكن حالته العامة مستقرة".

وقالت الوكالة إن المروحية "اصطدمت بالأرض أثناء هبوطها بينما كانت على مسافة أمتار من الأرض".

وشهدت إيران التي تخضع لعقوبات دولية، العديد من الكوارث الجوية في السنوات الأخيرة وعزا مسؤولون ذلك إلى صعوبة الحصول على قطع غيار لصيانة الأساطيل القديمة وتحديثها.

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