لثاني جلسة على التوالي .. أسعار النفط تواصل الارتفاع

أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.82 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.02 دولاراً للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات يوم الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة أربعة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي.

ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.