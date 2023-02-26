بينهم 12 طفلاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا "قارب الموت" جنوب إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- قالت واندا فيرو وكيلة وزارة الداخلية الإيطالية إن حصيلة الوفيات الناجمة عن اصطدم قارب خشبي يقل مهاجرين بصخور قرب الشاطئ في جنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ارتفعت إلى 59 قتيلاً، منهم 12 طفلاً.

وتحطم القارب، الذي أبحر من تركيا قبل عدة أيام وعلى متنه مهاجرون من أفغانستان وإيران وعدد من الدول الأخرى، في أجواء عاصفة قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وقالت مانويلا كورا المسؤولة بحكومة المنطقة إن الحصيلة غير النهائية للقتلى بلغت 58. وأضافت إن 81 شخصا نجوا، ونُقل 20 إلى المستشفى أحدهم في العناية المركزة.

وقالت شرطة جمارك جوارديا دي فينانسا إن أحد الناجين اعتُقل بتهم تهريب المهاجرين.

وتناثر حطام القارب الخشبي، وهو قارب تركي، على امتداد مساحة شاسعة على الساحل.

وقالت كورا إن القارب غادر إزمير بغرب تركيا قبل ثلاثة أو أربعة أيام، مضيفة أن الناجين قالوا إن ما بين 140 و150 كانوا على متنه.

وقالت إن معظم الناجين من أفغانستان، بالإضافة إلى قلة من باكستان وزوجين من الصومال، مضيفة أن تحديد جنسيات القتلى كان أكثر صعوبة.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "جاء الكثيرون من هؤلاء المهاجرين من أفغانستان وإيران هربا من ظروف صعبة للغاية".

وذكرت تقارير أولية لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أخرى أنه عثر على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ فيما تم رصد المزيد من الجثث في المياه.

وقال إينياتسيو مانجوني، وهو أحد مسؤولي الصليب الأحمر الإيطالي، لقناة (سكاي تي.جي 24) إن عددا قليلا جدا من الأطفال، الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب، نجوا.

وعبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن "بالغ الحزن" بسبب الحادث. وتعهدت بوقف الهجرة غير المنتظمة عبر البحر لمنع سقوط المزيد من الضحايا، محملة مهربي البشر المسؤولية.

وتتهم ميلوني تلك المنظمات بتشجيع المهاجرين على القيام بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا من خلال توفيرها "عوامل جذب".

وردا على حادث غرق القارب اليوم، كتبت منظمة إنقاذ المهاجرين الإسبانية أوبن آرمز على تويتر "وقف عمل المنظمات غير الحكومية وعرقلته سيكون له تأثير واحد فقط: موت الأشخاص المستضعفين الذين تركوا دون مساعدة".

وقال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في عظة اليوم الأحد أمام الجموع في ساحة القديس بطرس إنه يصلى من أجل كل من كانوا على متن القارب المتحطم.

وإيطاليا واحدة من نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الطامحين في دخول أوروبا عبر البحر.

ووفقا لقاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للأمم المتحدة، لقى أكثر من 17 ألفا حتفهم أو فُقدوا وسط البحر المتوسط منذ عام 2014، كما لقي ما يزيد على 220 حتفهم أو فقدوا هذا العام.