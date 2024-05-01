مفوضية الانتخابات تعلق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24) أفاد مصدر من مفوضية الانتخابات، لكوردستان24، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قررت اليوم الأربعاء 1 نيسان 2024، تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف مصدر من المفوضية فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "تقرر تعليق كافة أعمالنا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية في كوردستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد أهمية مشاركة جميع المكونات في انتخابات برلمان كوردستان.

وعقب زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لبغداد، استقبل السوداني، أمس الثلاثاء 30 نيسان 2024، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا، عمر أحمد محمد.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وأكد السوداني أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وفي الـ 22 مايو/أيار 2023، قرر برلمان إقليم كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلنت أن إعادة التنشيط غير قانونية.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان. وفي عام 2004 تم تعديل المادة 9 من قانون الانتخابات والتي كانت تنصّ على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وبعد التعديل، تم تقسيمه إلى دائرة انتخابية واحدة.