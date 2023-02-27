فقدان أربعة مهاجرين باكستانيين بحادث غرق قارب في إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين إن أربعة مواطنين باكستانيين فقدوا وإن 16 نجوا بعد أن تحطم قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا على الصخور بالقرب من الساحل الإيطالي الجنوبي، مما أدى لمقتل العشرات.

وذكرت السلطات الإيطالية ومنقذون إن 62 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع أمس الأحد بينما نجا 80، لكن يُعتقد أن المزيد في عداد المفقودين بناء على تقديرات الناجين الذين قالوا إن ما يصل إلى 200 شخص كانوا على متن القارب.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن دبلوماسييها في إيطاليا التقوا مع 16 باكستانيا ناجيا قالوا إن 20 باكستانيا كانوا على متن السفينة، وبالتالي لا يزال أربعة في عداد المفقودين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تويتر صباح اليوم إنه يُعتقد أن أكثر من 24 باكستانيا غرقوا وإنه وجه وزارة الخارجية لتحري الحقائق.

وقال منقذون ووكالات تابعة للأمم المتحدة إن العديد من الأفغان كانوا أيضا على متن هذا القارب الخشبي الذي أبحر من تركيا.

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين إن من سافروا من تركيا العام الماضي شكلوا نحو 15 بالمئة من الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر وإن ما يقرب من نصف من استخدموا هذا الطريق كانوا من أفغانستان.

وتركيا جزء من أحد أكثر الطرق استخداما من مهربي البشر لنقل المهاجرين إلى أوروبا، الذين يسافرون أحيانا عن طريق البر ويمشون لكيلومترات ويتحملون عناء البقاء في حاويات سفن لعدة أيام.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عن طريق البحر، ويسعى كثيرون منهم بعد ذلك للسفر إلى دول شمال أوروبا.

وسجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للأمم المتحدة أكثر من 17 ألف وفاة وفقدان في وسط البحر المتوسط منذ عام 2014. ووفقا لتقديراته لقي أكثر من 220 حتفهم أو اختفوا خلال العام الحالي.