سیاسة

برلمان كوردستان: الانتخابات قضية وطنية والإعداد لها يمثل أولوية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات كوردستان 2023

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق اليوم الأربعاء إن الانتخابات التشريعية في الإقليم تمثل قضية وطنية تحظى بالأولوية.

وأضافت فائق للصحفيين في أربيل أن أولوية برلمان كوردستان تتمثل بإجراء الاستعدادات القانونية اللازمة لانتخابات الدورة السادسة بالتشاور مع القوى والأطراف السياسية.

وأشارت فائق إلى أن الانتخابات تعدّ قضية وطنية ويجب على جميع القوى السياسية الإرتكان إليها.

وبعد الاجتماع الذي عقدته المؤسسة الانتخابية والمكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تقرر إجراء المزيد من المناقشات مع القوى الأخرى على مستوى مؤسساتها الانتخابية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في وقت سابق بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على أربع نقاط على مستوى مؤسساتهما الانتخابية.

وبحسب النقاط الأربع، فإن انتخابات برلمان كوردستان تجرى ضمن أربع دوائر انتخابية وفق المحافظات مع اعتماد القائمتين المفتوحة والمغلقة مناصفة، فضلاً عن توزيع عدد المقاعد في الدوائر بناء على إحصائيات وزارة التجارة الاتحادية والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية لاستخدام قائمة الناخبين المعتمدة لديها.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت مناسب من هذا العام.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني: قانون العمل في كوردستان سيؤدي دوراً مهماً في حماية حقوق العمّال
  3 ساعات
کوردستان

"إقليم قوي ومستقر".. بريطانيا تجدد دعمها لكوردستان
  4 ساعات
العراق

غوتيريش يتحدث عن "تراث العراق" ويأمل زيارة مخيمات النازحين في كوردستان
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف