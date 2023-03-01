برلمان كوردستان: الانتخابات قضية وطنية والإعداد لها يمثل أولوية

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق اليوم الأربعاء إن الانتخابات التشريعية في الإقليم تمثل قضية وطنية تحظى بالأولوية.

وأضافت فائق للصحفيين في أربيل أن أولوية برلمان كوردستان تتمثل بإجراء الاستعدادات القانونية اللازمة لانتخابات الدورة السادسة بالتشاور مع القوى والأطراف السياسية.

وأشارت فائق إلى أن الانتخابات تعدّ قضية وطنية ويجب على جميع القوى السياسية الإرتكان إليها.

وبعد الاجتماع الذي عقدته المؤسسة الانتخابية والمكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تقرر إجراء المزيد من المناقشات مع القوى الأخرى على مستوى مؤسساتها الانتخابية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في وقت سابق بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على أربع نقاط على مستوى مؤسساتهما الانتخابية.

وبحسب النقاط الأربع، فإن انتخابات برلمان كوردستان تجرى ضمن أربع دوائر انتخابية وفق المحافظات مع اعتماد القائمتين المفتوحة والمغلقة مناصفة، فضلاً عن توزيع عدد المقاعد في الدوائر بناء على إحصائيات وزارة التجارة الاتحادية والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية لاستخدام قائمة الناخبين المعتمدة لديها.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت مناسب من هذا العام.