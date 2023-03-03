أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط في التجارة المبكرة اليوم الجمعة ، لكنها كانت على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 2 بالمئة تقريبًا للأسبوع ، حيث تعوض انتعاش نشاط المصنع في الصين المتزايدة بشأن ارتفاع أسهم الخام الأمريكية ورفع الأسعار المحتملة في أوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة الخام برنت 39 سنتًا ، أو 0.5 بالمئة ، إلى 84.36 دولارا للبرميل في 0147 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الوسيطة في الولايات المتحدة في غرب تكساس (WTI) عن 41 سنتًا ، أو 0.5 بالمئة ، عند 77.75 دولارا للبرميل.

على الرغم من الانفتاح في الأسفل يوم الجمعة، ارتفع برنت بنحو 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع ، في مساره لأسبوع ثانٍ على التوالي من المكاسب ، في حين أن WTI قد قفز حوالي 2 بالمئة ، انتعش من خسارة صغيرة في الأسبوع السابق على أمل النمو القوي في الوقود الطلب في الصين ، أفضل مستورد للنفط في العالم.

نمت نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد ، مما يعزز توقعات استرداد الوقود Decmand.

ومن المقرر أن تصل الواردات المنقولة بالبحر من النفط الروسي إلى مستوى قياسي في هذا الشهر.