إقليم كوردستان يحظر صيد الأسماك لمدة 3 اشهر

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير إعلام مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية العميد هيمن كمرخان أفندي، أنه بدءا من اليوم الجمعة 3 شباط، سيتم حظر صيد الأسماك لمدة 3 اشهر.

ويتم الإعلان سنويا عن حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان، ويستمر ذلك لمدة 3 أشهر أو أكثر لأن الفترة الحالية تُعد موسم تكاثر الأسماك.

وقال كمرخان أفندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه بتاريخ 3/5/2023 سيتم حظر الصيد بأي شكل من الأشكال ولهذا الغرض تمركزت جميع قواتهم على البحيرات والأنهار.

وطالب جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم اصطياد الأسماك بأي شكل من الأشكال خلال هذه الفترة.

وأكد أنه بتاريخ 15/6/2023 سيكون إصطياد الأسماك متاحاً وفقا للتعليمات المسموح بها.

وفي إقليم كوردستان يُحظر صيد الأسماك في أي وقت من الأوقات بواسطة استخدام الكهرباء أو السم، أو المتفجرات بجميع أنواعها، أو بالشباك الدقيقة.