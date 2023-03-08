الرئيس بارزاني في يوم المرأة العالمي: ستبقى تضحيات نساء كوردستان في ذاكرتنا الى الابد

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء 8 آذار مارس 2023، ان دور وتضحيات نساء كوردستان، ستبقى في الذاكرة الى الابد.

ونشر الرئيس بارزاني على موقع "تويتر"، رسالة تهنئة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال الرئيس بارزاني، "يوم نسائي عالمي سعيد لنساء كوردستان والعراق وفي العالم كله".

وأضاف "من الجدير أن نذكر دور المرأة الكوردية طوال نضالنا، وسيبقى عملهن الجاد وتضحياتهن إلى الأبد في ذاكرتنا".

ويُقام سنويا اليوم العالمي للمرأة، في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على احترام وتقدير المرأة ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات.