العراق يستأنف المفاوضات مع تركيا بشأن المياه

أربيل (كوردستان 24)- استأنف العراق مفاوضاته مع تركيا بشأن زيادة الإطلاقات المائية بنهر دجلة، وسط مخاوف من استمرار تراجع منسوب المياه في سد الموصل.

وقال عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي: إن "أعضاء اللجنة زاروا رئيسي الجمهورية والوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع، لمتابعة ملف المياه من تركيا".

وأضاف: "بعد الزيارة، شُكِّل وفد حكومي وزار تركيا والتقى المسؤولين فيها والمفاوضات جارية لزيادة الإطلاقات المائية بنهر دجلة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأشار الصالحي إلى أن "كميات المياه في سد الموصل غير كافية والوضع غير مطمئن في حال استمر الوضع على ما هو عليه في الأشهر المقبلة، ولا بد من دفع دول المنبع لزيادة الإطلاقات".

وتابع "سيتم تشكيل وفد لزيارة إيران للمشاركة في المفاوضات وفتح الإطلاقات المائية للعراق من نهر كارون وبقية الروافد".

موضحاً في الوقت ذاته، أن" العراق لا بد أن يلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم تجاوب دول المنبع، على اعتبار أن هناك اتفاقات دولية تفرض اعتماد مبدأ العدالة في توزيع حصص المياه".