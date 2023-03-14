الأسد يصل إلى موسكو للقاء بوتين غداً الأربعاء

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية لبشار الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو.

وكان في استقبال الأسد، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري.

ويستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشار الأسد الأربعاء، لاجراء محادثات في الكرملين، حسبما ذكرت الرئاسة الروسية في بيان الثلاثاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالإضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".

المصدر: روسيا اليوم+فرانس برس