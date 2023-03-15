استعدادا للموسم الجديد.. كوردستان24 تتوقف عن البث لـ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- توقفت فضائية كوردستان 24 عن البث، اليوم الأربعاء 15 آذار مارس، عند الساعة الرابعة مساء وذلك لمدة ثلاث ساعات، استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.

وستُطلق كوردستان 24 موسمها الجديد، عند الساعة 19:00 من مساء اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في فضائية كوردستان 24 يوم أمس الثلاثاء، لكن زيارة رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان، أجلت الإنطلاقة.

وآثرت فضائية كوردستان24 إطلاق موسمها الجديد ضمن جهودها لتطوير الاعلام الكوردي وتعزيز دوره في الرأي العام العالمي وأن تطل على جمهورها بسلسلة برامج حديثة وتغطية اشمل للاحداث حول العالم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا.