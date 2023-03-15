انطلاق الموسم الجديد لكوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت فضائية كوردستان 24، اليوم الأربعاء 15 آذار مارس 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت عاصمة إقليم كوردستان أربيل، الموسم الجديد.

وحول هذا الأمر قال المدير العام لمؤسسة كوردستان 24، أحمد الزاويتي، إنه سيقدم في الموسم الجديد لكوردستان 24 برنامجاً جديداً باسم "فوق الخلافات"، والذي سيستضيف فيه داخل الاستوديو "السياسيين والصحفيين والأكاديميين وأساتذة الجامعات، وسيناقش فيه القضايا السياسية من منظور حماية كيان إقليم كوردستان".

من جانبه، أكد مدير غرفة الأخبار في كوردستان 24 كوفان عزت، أنه تم إجراء العديد من التغييرات على نشرات الأخبار في الموسم الجديد، والتي سيتم ملاحظتها في المستقبل".