كندا تصدر إجراءاتٍ جديدة حول تواجد السوريين والأتراك على أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الحكومة الكندية، أمس السبت، إجراءات جديدة حول تواجد السوريين والأتراك على أراضيها.

وتهدف تلك الإجراءات إلى تسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وأصبح بإمكان اللاجئين من سوريا وتركيا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة، بحسب فرانس برس.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات، التي ستكون سارية المفعول حتى الـ 25 سبتمبر القادم، ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في السادس من فبراير شباط بمقتل أكثر من 49 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.