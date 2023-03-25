سیاسة

السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

كما أشاد الرئيس الفرنسي وفق ما أفاد البيان "بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين"
author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق السوداني ماكرون اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن "الاتصال شهد التباحث بين الجانبين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين".

وأكد السوداني لماكرون بحسب البيان "مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعّال".

كما أشاد الرئيس الفرنسي وفق ما أفاد البيان "بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".

 

 

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