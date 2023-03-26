زانا ملا خالد: إقليم كوردستان كيان دستوري.. وليس من حق أي دولة وصفه "بالكارتوني"

أربيل (كوردستان 24)- ‌شدد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد، اليوم الأحد، على أنه ليس من حق أي دولة وصف كوردستان بالإقليم "الكارتوني".

وأضاف زانا ملا خالد، رداً على تقرير نُشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وشاركه قنصل واشنطن في أربيل، أن "إقليم كوردستان ليس هدية من أي دولة، وليس من حق أي دولة وصفه بالكارتوني".

وأكد أن "ما حصل لا يمثل وجهة نظر رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما فعله القنصل الأمريكي لا يعدو أكثر من كونه محاولة شعبوية".

ولفت إلى أنه "من المؤكد أن التقرير الذي نشره قنصل أمريكا في أربيل، ستكون له تفسيرات مختلفة"، مضيفاً "لكن نعتقد أن إقليم كوردستان، والولايات المتحدة الأمريكية، تربطهما علاقة قديمة".

وشدد على أنه "لا يجوز لقنصل رسمي لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في كوردستان، الحديث عن الإقليم بهذه الطريقة، لأن هذا الإقليم هو نتاج دماء الآلاف من الشهداء، وهو كيان رسمي ودستوري في هذه المنطقة".

وبشأن ملاحظات ممثلي الدول الأجنبية في الإقليم، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في برلمان كوردستان، "إذا كانت هناك ملاحظات لأي ممثل أجنبي في الإقليم، فإنه يستطيع إيصالها بنفسه، لا أن ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويجرح بها مشاعر شعب كوردستان".

من جهته نشر مقر البارزاني بياناً يرد فيه على مزاعم تصف إقليم كوردستان "بالكارتوني"، جاء فيه "حول مايصدر من تفسيرات باطلة تصف إقليم كوردستان بأنه كيان كارتوني، فإننا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان ليس كارتونياً، بل هو نتاج دماء الآلاف من الشهداء ودموع أُمهات الشهداء".

وأضاف البيان "تأسس إقليم كوردستان بدماء ودموع شعبنا، وسوف يتم حمايته بالدمع والدم".