حزب العمال الكوردستاني يمدّد تعليق عملياته العسكرية حتى إجراء الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان24)- أعلن حزب العمال الكوردستاني يوم الأثنين، تمديد تعليق عملياته العسكرية، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقالت القيادية البارزة في "العمال الكوردستاني"، بسي هوزات لوسيلة إعلامية مقربة من الحزب، "قررنا إيقاف عملياتنا العسكرية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية".

وأضافت هوزات التي تشغل منصب الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكوردستاني، إن "هذه الانتخابات مهمة جدا لشعبنا، ولعموم تركيا، وهي انتخابات تاريخية ونحن نولي اهتماما كبيرا بهذه الحقيقة".

وأكدت أن "قرار تعليق العمليات العسكرية سيدوم حتى إجراء الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستقام في تركيا في 14 أيار القادم.

وكان حزب العمال الكوردستاني، قد اتخذ قرار إيقاف العمليات العسكرية، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا في شباط فبراير الماضي، وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا.

ودخل حزب العمال الكوردستاني الذي أُسِّس عام 1978، في صراعٍ مسلّح مع أنقرة منذ عام 1984، بهدف نيل حقوقٍ ثقافية وسياسية وتقرير مصير الكورد في تركيا.

وتُصنّف تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واستراليا وإيران وسوريا، وعدة دول عربية أخرى، الحزب ضمن لائحة الإرهاب.