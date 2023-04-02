السفارة الأمريكية بدمشق تندّد بـ"جريمة جنديرس" وتدعو للمساءلة

أربيل (كوردستان24)- نددت السفارة الأمريكية في دمشق السبت، بمقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين ليلة عيد النوروز، على يد فصائل معارضة موالية لتركيا، في جنديرس بعفرين شمال غرب سوريا.

ونشرت السفارة على حسابها في تويتر "ان أعمال عنف مثل تلك التي شهدتها جنديرس في 20 آذار مارس، تهدد استقرار سوريا، نحث جميع الأطراف على وقف الهجمات المدنية والدعوة الى المساءلة".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) في وقت سابق، إن قتل الكورد في ليلة عيد نوروز في جنديرس، جريمة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي تحصل بحق سكان منطقة عفرين على يد الفصائل المرتبطة بتركيا منذ خمسة أعوام.

وفي ليلة نوروز، أطلق مسلحون في فصيل أحرار الشرقية في للجيش الوطني الموالي لتركيا، النار على عائلة كوردية في بلدة جنديريس، أثناء احتفالهم بعيد نوروز، مما أسفر عن فقدان خمسة أشخاص لأرواحهم وإصابة آخرين.

وجنديرس هي إحدى نواحي منطقة عفرين التي تضم 360 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة من أهمها عفرين المدينة، وجندريس وبلبلي وشية، وراجو وشران، وهي مشهورة بانتاج زيت الزيتون والحمضيات والكروم إضافة الى وجود العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة.

وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل السورية المعارضة على عفرين ذات الغالبية الكوردية في آذار مارس 2018 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب استمرت ثمانية أسابيع.

وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية فإن مسلحي المعارضة السورية يواصلون ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات بحق المواطنين الكورد في عفرين من قتل واختطاف وسلب وفرض أتاوات، إضافة الى الإضرار بالبيئة والأشجار وسرقة آثار المنطقة.