موسكو تحتضن اجتماعاً رباعياً حول مساعي تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يلتقي، اليوم الاثنين، نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا في العاصمة الروسية موسكو حول مساعي تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف عن أمله في أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين، وفق العربية نت.

وغادر وفد رسمي سوري برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، إلى موسكو، أمس الأحد، للمشاركة في الاجتماع الرباعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العربية السورية.

وأضافت الوكالة أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته في روسيا إنهاء "التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وقال سوسان إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني في الثالث من أبريل، وسيشارك في الاجتماع الرباعي في الرابع من الشهر الجاري.