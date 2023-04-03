المواطنون الأجانب والعراقيون يقصدون مستشفيات إقليم كوردستان بهدف تلقي العلاج الطبي

أربيل (كوردستان 24)- يقصد المواطنون الأجانب والعراقيون مستشفيات إقليم كوردستان وذلك بهدف تلقي العلاج الطبي، وفي العام الماضي وحده قصد 150 ألف مريض مستشفيات الإقليم.

في السنوات السابقة، كان مواطنو إقليم كوردستان يقصدون الدول الأخرى بهدف تلقي العلاج الطبي، لكن الأمر الآن بات مغايراً، بحيث أن الأجانب ومواطني جنوب ووسط العراق يقصدون مستشفيات الإقليم بهدف تلقي العلاج الطبي.

وفي آخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أن حوالي 150 ألف شخص أجنبي قصدوا المستشفيات الخاصة في الإقليم في سنة 2022، بهدف تلقي العلاج الطبي.

وحول هذا الموضوع يقول محمود محمد الذي خضع شقيقه لعملية قلب ناجحة في إحدى المستشفيات الخاصة في إقليم كوردستان، ويكمل علاجه الطبي فيها، إن "بعضاً من الأشخاص الذين يقصدون المستشفيات الخاصة في إقليم كوردستان، هم من مواطني مناطق جنوب ووسط العراق".

ويضيف محمد أن "سبب توجههم إلى إقليم كوردستان، يعود إلى أن المستشفيات في الإقليم أكثر تقدماً من المستشفيات في مناطقهم، من ناحية الطب والخدمات والتجهيزات".

من جهته يقول مدير المؤسسات الصحية الخاصة في إقليم كوردستان الدكتور آزين إسماعيل لكوردستان 24، إن "هناك حوالي 58 مستشفىً خاص يستقبل المرضى المحليين والأجانب في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "هناك أربعة مستشفيات أخرى قيد الإنشاء".

ويتابع آزين إسماعيل "في السنوات العشر الماضية، كان المواطنون في إقليم كوردستان يقصدون الدول الأخرى لتلقي العلاج الطبي"، مضيفاً "لكن الأمر الآن بات مغايراً، حيث يقصد المواطنون الأجانب مستشفيات إقليم كوردستان لتلقي العلاج الطبي".