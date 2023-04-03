مجتمع

تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية

وأشار إلى أن "مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات".
author_image أحمد حاجي
مطار السليمانية الدولي
مطار السليمانية الدولي
کوردستان إقليم كوردستان مطار السليمانية الدولي تعليق الرحلات تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الإثنين، أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وحول هذا الأمر قال رئيس جمعية المكاتب والشركات السياحية في السليمانية عطا أحمد لكوردستان 24، "اليوم الإثنين، تم إعلامنا عبر البريد الإلكتروني، بتعليق وإلغاء كافة الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية، لليوم الثالث والرابع والخامس من هذا الشهر".

من جهته قال مدير الإعلام والعلاقات في مطار السليمانية الدولي دانا محمد لكوردستان 24، "اليوم الإثنين، تم إعلامنا بإلغاء كافة الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، في شهر نيسان أبريل".

وأشار إلى أن "مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات"، مؤكداً أن "إدارة المطار خاطبت الجانب التركي عبر البريد الإلكتروني، لبيان أسباب تعليق الرحلات وموعد عودتها".

 

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